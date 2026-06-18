Catania

Fratelli d’Italia: Arianna Meloni apre la conferenza Etna Tricolore

di Federico Conti - 18 Giu 2026





Il quadro politico siciliano si prepara a un fine settimana di intensi confronti e analisi programmatiche. Dal 26 al 28 giugno, l’Airone Wellness Hotel di Zafferana Etnea ospiterà la manifestazione denominata “Etna Tricolore”. La conferenza programmatica, promossa in sinergia dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, rappresenta un passaggio cruciale per definire l’agenda politica della destra nell’Isola in vista dei prossimi e rilevanti appuntamenti elettorali.

I vertici del partito si riuniscono alle pendici dell’Etna

La tre giorni di lavori vedrà la partecipazione di una folta delegazione di rappresentanti istituzionali a ogni livello. Saranno presenti ministri, assessori della Regione Siciliana, parlamentari europei e nazionali, deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, oltre a sindaci e amministratori locali del territorio. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di mettere a sistema le diverse esperienze amministrative per strutturare una solida piattaforma progettuale focalizzata sulle grandi questioni economiche e sociali che interessano la cittadinanza.

L’apertura ufficiale del vertice, prevista per venerdì 26 giugno, sarà affidata a figure di primo piano della dirigenza di Fratelli d’Italia. Tra i relatori inaugurali figura Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale del partito. Insieme a lei interverranno l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale del partito in Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della Città Metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale, e Luca Sangiorgio, presidente della sezione cittadina di Catania.

I temi al centro del dibattito programmatico

I diversi tavoli di lavoro affronteranno questioni cardine per lo sviluppo della regione, tra cui spiccano le strategie per la crescita economica, la rimodulazione delle politiche fiscali e la riforma degli enti locali. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al settore del welfare, con focus mirati sulle politiche abitative e sugli strumenti di sostegno socio-economico per le famiglie.

L’iniziativa punta a consolidare e a rafforzare il legame diretto tra le strutture di partito e i singoli territori siciliani. Attraverso il coinvolgimento attivo degli amministratori locali e dei rappresentanti delle istituzioni, Fratelli d’Italia mira a tradurre le istanze provenienti dalle diverse province in proposte normative concrete e soluzioni applicabili, volte a dare risposte efficaci alle reali esigenze quotidiane della popolazione dell’Isola.