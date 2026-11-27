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Caro voli, lo sconto maggiorato vale per tutto il 2027. Con Wizz Air il taglio è immediato

di Andrea Scarso - 27 Nov 2026





I residenti in Sicilia potranno contare sullo sconto maggiorato sui biglietti aerei per tutto il 2027 e non soltanto durante le festività. L’annuncio arriva dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, che ha quantificato in 40 milioni di euro le risorse necessarie per l’operazione. Nella stessa giornata la Regione ha firmato un’intesa con Wizz Air che permette ai siciliani di trovare il contributo già scalato dal prezzo del biglietto, senza passare dalla richiesta di rimborso.

Caro voli Sicilia 2027, 40 milioni nella manovra

Finora la versione potenziata dell’agevolazione era circoscritta al periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027, la finestra dei rientri natalizi in cui le tariffe dei collegamenti con la penisola toccano i livelli più alti. Il governo regionale punta adesso a renderla stabile per dodici mesi, e il capitolo del caro voli Sicilia 2027 entra così nella manovra. “La somma, che servirà per coprire tutto il 2027, è già stata appostata nel bilancio in discussione in questi giorni all’Ars”, ha spiegato Aricò.

Il percorso, però, non è ancora concluso. Lo stanziamento viaggia insieme alla legge di Stabilità, che Sala d’Ercole dovrebbe licenziare entro Natale, e solo con il voto finale dell’Aula la misura sul caro voli Sicilia 2027 avrà una copertura certa. Fino ad allora restano valide le regole già fissate per il periodo delle feste.

Nelle intenzioni dell’assessorato, il contributo serve a ridurre uno svantaggio che pesa su famiglie, studenti fuori sede e lavoratori costretti a spostarsi spesso. L’obiettivo dichiarato è compensare i costi aggiuntivi dovuti alla condizione insulare e rendere l’aereo un mezzo più accessibile per chi viaggia per motivi di lavoro, di studio o familiari.

Le regole dello sconto per le feste

Il decreto che disciplina il periodo natalizio, firmato il 16 novembre, riconosce a tutti i residenti un contributo pari al 25% del costo del biglietto, fino a 50 euro per ogni tratta e quindi fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno. La quota sale al 50% per tre categorie: studenti, cittadini con Isee basso e persone con una disabilità pari o superiore al 67%. Per loro il tetto arriva a 100 euro a tratta, cioè 200 euro per andata e ritorno.

Il beneficio vale per i voli nazionali in partenza o in arrivo nei sei aeroporti dell’Isola, cioè Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. I nuovi massimali si applicano anche ai biglietti acquistati prima del decreto, purché il viaggio ricada nel periodo previsto. Il meccanismo ordinario funziona a posteriori: il passeggero paga la tariffa piena e poi presenta la domanda di rimborso sulla piattaforma regionale.

Caro voli e Wizz Air, lo sconto scatta al momento dell’acquisto

È proprio questo passaggio che l’accordo con la compagnia ungherese elimina. L’intesa è stata presentata a Palazzo dei Normanni da Aricò e dall’amministratore delegato di Wizz Air, József Váradi. Dalla sera del 26 novembre chi prenota un volo Wizz Air tra la Sicilia e il resto d’Italia trova applicato lo sconto del 25%, fino a 37,50 euro per volo, soglia che sale a 50 euro per i viaggi compresi tra il 1° dicembre e il 10 gennaio. “Grazie alla collaborazione con Wizz Air, il contributo economico regionale sarà applicato direttamente al momento della prenotazione, riducendo i costi che i cittadini devono anticipare e semplificando le procedure”, ha sottolineato l’assessore.

Il vettore collega quattro scali siciliani, Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa, con otto aeroporti della penisola, per un totale di 16 rotte nazionali. Váradi ha rivendicato il ruolo della compagnia: “La Regione ha stanziato le risorse, il nostro compito è fare in modo che arrivino ai passeggeri senza burocrazia.” Secondo il manager, inoltre, “il modo per ridurre stabilmente le tariffe è aumentare i posti disponibili”, motivo per cui la compagnia continua a portare nuovi aerei sull’Isola, dove ha riaperto la base di Palermo lo scorso 3 agosto. La Regione aveva già sottoscritto intese analoghe con Ita Airways e Aeroitalia. Con lo stanziamento inserito in manovra e il taglio immediato sui voli Wizz Air, la partita del caro voli Sicilia 2027 si sposta ora sul voto dell’Ars.

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