Maltempo

Allerta gialla in Sicilia per temporali, sei zone su nove sotto osservazione

di Edoardo Gentile - 27 Nov 2026





Giornata di allerta gialla in Sicilia per il rischio idrogeologico legato ai temporali. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso numero 26330, che assegna il livello di attenzione a sei delle nove zone in cui è suddiviso il territorio dell’Isola ed è valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 novembre. Il dipartimento regionale ha attivato la fase operativa di attenzione.

Allerta gialla, le zone interessate

L’allerta gialla in Sicilia riguarda le zone di allertamento contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E e I, un’ampia porzione dell’Isola che comprende anche il Palermitano e il Trapanese. Nelle zone F, G e H è invece previsto il livello verde di vigilanza. Per il rischio idraulico legato ai bacini dei fiumi principali, il bollettino indica il verde su tutta la regione: non sono attese criticità rilevanti sui corsi d’acqua maggiori.

I previsori descrivono rovesci e temporali sparsi, più frequenti nei settori centro occidentali e lungo la fascia settentrionale, con quantitativi di pioggia generalmente deboli e soltanto a tratti moderati. Sul resto del territorio i fenomeni dovrebbero restare isolati, di breve durata e di scarsa intensità. Le temperature minime sono previste in calo, localmente anche in modo marcato. Il Tirreno e lo Ionio si presentano inizialmente molto mossi, con un miglioramento graduale nel corso della giornata. Nel Trapanese le piogge più consistenti erano attese nelle prime ore del mattino, con schiarite a partire dal pomeriggio.

Le raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

L’avviso invita a prestare particolare attenzione al deflusso delle acque nelle aree urbane, dove anche un temporale di breve durata può mettere in crisi la rete di smaltimento. Stessa cautela nei luoghi in cui si concentrano molte persone e nelle zone vicine a torrenti, canali e corsi d’acqua, dove la pioggia tende a scorrere con maggiore rapidità.

Ai sindaci la Protezione civile chiede di mettere in campo le misure di prevenzione previste dai piani comunali di protezione civile e di seguire da vicino l’evoluzione dei fenomeni, verificandone gli effetti sul territorio. Per chi deve spostarsi restano valide le regole di buon senso che accompagnano ogni allerta: evitare sottopassi e strade invase dall’acqua, non fermarsi vicino agli argini durante i rovesci più intensi e consultare i canali ufficiali del proprio Comune, che in queste ore possono diffondere indicazioni specifiche per il territorio.

Dopo l’allerta gialla in Sicilia, arriva il freddo

L’allerta gialla in Sicilia di oggi non chiude la fase di maltempo. Per sabato 28 novembre le previsioni indicano piogge sparse soprattutto sul versante tirrenico, alternate a pause e schiarite, in particolare nel Trapanese. Domenica è atteso l’ingresso di correnti fredde provenienti dai Balcani, con un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di nevicate sulle Madonie, sui Nebrodi e sull’Etna alle quote più elevate.

Nella stessa giornata i venti settentrionali dovrebbero rinforzare, con raffiche forti sui rilievi, mentre i mari resteranno molto mossi e lo Ionio potrà risultare agitato al largo. Un miglioramento è previsto da lunedì 30 novembre, con ampie schiarite sulla Sicilia occidentale e vento in attenuazione. L’eventuale prosecuzione dell’allerta per il fine settimana sarà stabilita dal prossimo bollettino della Protezione civile regionale, che viene aggiornato ogni giorno.

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