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Marsala, 3,5 milioni per ricostruire la scuola colpita dalla tromba marina

di Edoardo Gentile - 27 Nov 2026





Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 3,5 milioni di euro per rimettere in piedi la scuola di Marsala colpita dalla tromba marina dello scorso 9 ottobre. Il ministro Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che assegna le somme al Comune per gli interventi urgenti sull’edificio dell’Istituto comprensivo De Gasperi De Vita e sulla palestra Terrenove. Nella stessa occasione il ministro ha ricevuto a Roma una delegazione di docenti dell’istituto, premiati per il comportamento tenuto durante l’emergenza.

Ricostruzione scuola Marsala, cosa prevede il decreto

Il provvedimento firmato il 26 novembre individua le risorse per i lavori di ripristino più urgenti, quelli necessari a restituire alla comunità scolastica sia il plesso sia l’impianto sportivo. Il finanziamento consente al Comune, destinatario delle somme, di avviare le procedure per la ricostruzione scuola Marsala. Le risorse si concentrano sulle strutture gravemente danneggiate dall’evento atmosferico di inizio autunno, che aveva investito in pieno l’istituto.

“Ora restituiamo a questi ragazzi e alla comunità di Marsala la loro scuola”, ha detto Valditara commentando la firma. Per il territorio si tratta di un passaggio atteso, perché la ricostruzione scuola Marsala riguarda un istituto frequentato da centinaia di alunni che dal 9 ottobre porta i segni della tromba marina.

Il 9 ottobre e i 273 bambini in aula

Quando la tromba marina si è abbattuta sull’area del porto per poi spingersi verso l’entroterra, nell’edificio si trovavano 273 bambini. Gli insegnanti sono riusciti a metterli al riparo e, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico, tra alunni e personale non si sono registrati feriti gravi ma soltanto qualche escoriazione.

È per questo che al ministero Valditara ha consegnato ai docenti un attestato di merito. “Avete dimostrato quanto grande sia il valore umano e civile della missione di un insegnante.” Il ministro ha esteso il ringraziamento al dirigente, a tutto il personale della scuola e all’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, presente all’incontro, sottolineando il coraggio con cui il personale presente ha protetto i bambini in una situazione di grave pericolo.

Ricostruzione scuola Marsala, i fondi della Regione

Le risorse statali si aggiungono a quelle già messe a disposizione dalla Regione. Turano lo ha ricordato a margine dell’incontro: “A queste somme vanno aggiunti ulteriori 5 milioni di euro che abbiamo stanziato, nella legge di variazione di Bilancio”, approvata dall’Ars circa un mese fa e destinata ai territori di Marsala e Petrosino, entrambi colpiti dal maltempo di inizio ottobre.

L’assessore ha parlato di un passo avanti decisivo per la comunità scolastica del Trapanese e ha assicurato che il governo regionale seguirà da vicino le fasi successive. “Ora vigileremo affinché la ricostruzione possa avvenire nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto. Adesso la palla passa al Comune, che dovrà trasformare lo stanziamento in cantieri e guidare la ricostruzione scuola Marsala fino alla riconsegna delle aule e della palestra.

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