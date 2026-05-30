Cronaca

Tentato femminicidio in provincia di Catania: donna colpita alla testa dal marito

di Redazione - 30 Mag 2026





di Lino Sasso

Dramma a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, in provincia di Catania, dove nella notte è andato in scena un tentato femminicidio. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal marito al termine di una violenta lite domestica. L’uomo, un 53enne, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia. Durante il litigio, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie alla testa con un corpo contundente, provocandole un gravissimo trauma cranico. Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate estremamente critiche dai medici che la stanno assistendo.

Arrestato il marito

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile, che hanno bloccato e arrestato il presunto aggressore poco dopo i fatti. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla sezione Fasce deboli della Procura di Catania, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla violenta aggressione. Nell’abitazione della coppia sono intervenuti anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Catania.

In corso le indagini sul tentato femminicidio di Misterbianco

Gli specialisti hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le ricerche dell’oggetto utilizzato per colpire la donna. Al vaglio degli investigatori anche eventuali precedenti episodi di violenza domestica o segnalazioni riguardanti il rapporto tra i coniugi. L’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha consentito di arrestare il presunto responsabile, mentre resta alta la preoccupazione per le condizioni della vittima, che lotta tra la vita e la morte nel reparto ospedaliero catanese. La Procura ha aperto formalmente un fascicolo per tentato femminicidio. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi sull’inchiesta e sul quadro clinico della donna.