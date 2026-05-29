San Vito, undicenne tenta di accoltellare un professore e riprende l’aggressione con il cellulare

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di Italpress - 29 Mag 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – Studente di 11 anni tenta di accoltellare il professore di tecnologia durante la lezione, davanti ai compagni. Viene bloccato prima di ferirlo gravemente. E’ accaduta in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel trapanese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe portato in classe due coltelli di piccole dimensioni nel tentativo di aggredire il docente, indossando un casco integrale per non farsi riconoscere, riprendendo parzialmente la scena con il telefonino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

VALDITARA SENTE DOCENTE AGGREDITO

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sentito il professore aggredito in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo quanto rende noto il ministero, gli ha voluto manifestare la sua vicinanza e si è complimentato “per come ha saputo gestire con grande equilibrio una situazione potenzialmente drammatica”.

GALVAGNO “SGOMENTI PER DERIVA SOCIAL”

“L’intera dinamica dell’episodio di San Vito Lo Capo, così per come viene riportata dai media, lascia davvero sgomenti, anzi si fa fatica perfino ad immaginarlo. Superando ogni frase fatta, dobbiamo riconoscere che abbiamo un problema ad ogni latitudine, quindi anche dalle nostre parti. È oramai evidente che l’uso indiscriminato dei social come autentiche fabbriche di odio, in cui postare ogni forma di violenza, si ripercuote inevitabilmente su chi, ad appena 11 anni, non ha certamente la piena cognizione del gesto folle che sta compiendo. Come Ars abbiamo approvato da poco una legge che vieta l’uso degli smartphone tra i bambini, ma ovviamente non basta. Bisogna lavorare, e tanto, per fermare questa deriva prima che diventi inesorabile”. Lo afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).