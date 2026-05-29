Cronaca

Paura nel Trapanese: scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo, feriti otto bambini

di Federico Conti - 29 Mag 2026





Un grave incidente a Mazara del Vallo ha provocato il ferimento di tredici persone, tra cui otto bambini. Lo scontro, avvenuto nelle ultime ore in provincia di Trapani, ha visto coinvolti un mezzo per il trasporto scolastico e una vettura, una Nissan Qashqai. Secondo le prime informazioni, lo scuolabus era diretto verso la Borgata Costiera.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono confluiti numerosi mezzi di soccorso per gestire l’emergenza che coinvolge i giovanissimi studenti.

Il bilancio dei feriti: due alunni sarebbero gravi

A bordo del mezzo scolastico viaggiavano gli alunni del plesso Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, assistiti dal personale del servizio comunale. Il bilancio provvisorio del sinistro è pesante: oltre agli otto bambini rimasti feriti, si registrano tra i coinvolti anche due docenti, due assistenti comunali che si trovavano sul mezzo e il conducente della Nissan Qashqai.

La preoccupazione maggiore dei sanitari è attualmente rivolta a due dei bambini feriti, le cui condizioni sarebbero giudicate più gravi rispetto a quelle dei compagni.

Soccorsi immediati e indagini sulla dinamica

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente subito dopo l’impatto. Sul luogo dello scontro sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.

Tutti i feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposti agli accertamenti clinici del caso. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito sulla carreggiata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.