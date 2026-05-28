Progetto “Io Posto Giusto”, a Palermo studenti faccia a faccia con i rischi del web

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di Italpress - 28 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Educare i più giovani a un uso consapevole del web, spiegando che dietro ogni messaggio, fotografia o contenuto condiviso online esistono diritti, doveri e precise responsabilità. È questo l’obiettivo di “Io Posto Giusto”, il progetto promosso dallo Studio Legale Palmigiano e Associati che da oltre dieci anni porta nelle scuole percorsi dedicati alla legalità digitale, alla cittadinanza consapevole e alla prevenzione del cyberbullismo.

Un nuovo appuntamento dell’iniziativa si è svolto all’istituto comprensivo Politeama Serpotta di Palermo, coinvolgendo 162 studenti delle scuole elementari e medie in una giornata di dialogo, confronto e approfondimento sui temi dell’uso consapevole dei social network, della tutela della reputazione online, della privacy e delle responsabilità giuridiche legate al mondo digitale.

L’incontro, realizzato grazie al supporto della professoressa Raffaella Errante, docente referente per la legalità dell’istituto, ha affrontato anche temi particolarmente delicati e attuali come il cyberbullismo, il sexting, la diffusione illecita di immagini e la responsabilità civile e penale dei minori e dei genitori.

Attraverso un linguaggio diretto e vicino alle nuove generazioni, il progetto “Io Posto Giusto” punta da anni a fornire strumenti concreti per aiutare i ragazzi a vivere il web in modo responsabile, rispettoso e sicuro, sensibilizzandoli sulle conseguenze delle azioni online e sull’importanza del rispetto reciproco anche nel mondo digitale.

“Conoscere i propri diritti è il primo passo per navigare in sicurezza – ha detto l’avvocato Alessandro Palmigiano -. Educare alla legalità digitale significa investire nel futuro dei ragazzi. Incontri come quello di oggi rappresentano occasioni fondamentali per sensibilizzare i giovani sulle conseguenze delle azioni online e sull’importanza del rispetto reciproco anche nel mondo digitale”. Per lo Studio Legale Palmigiano e Associati è intervenuta la dottoressa Chiara Uccello.

Il progetto “Io Posto Giusto” si inserisce tra le iniziative promosse dallo Studio Legale Palmigiano e Associati a sostegno della diffusione della cultura della legalità, della responsabilità sociale e della cittadinanza digitale tra le nuove generazioni.

– foto ufficio stampa Studio Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).