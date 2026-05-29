Incendio Sicily by Car, istituzioni e cittadini al sit-in di solidarietà / Video

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di Italpress - 29 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo l’atto intimidatorio che ha colpito lo show-room della compagnia di noleggio auto Sicily by Car, inaugurato soli venti giorni prima dell’incendio causato da ignoti e che coinvolto poco più di venti automobili, sit in di solidarietà presso la stessa sede. Un’iniziativa che ha coinvolto con grande vicinanza istituzioni e cittadini sul territorio di Palermo e Villagrazia di Carini.

“Qualsiasi problema possa sopraggiungere noi non piegheremo mai la nostra volontà” ha detto a margine del sit Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily By Car che ha poi ribadito come il futuro non sia fatto da “ricatti e pizzo, ma di onestà, lavoro e progresso, soprattutto per le famiglie”. Vicinanza, solidarietà e partecipazione da parte della popolazione civile e dei dipendenti della compagnia, che Dragotto ha ricollegato a un legame forte instaurato da Sicily by Car con il territorio: “La solidarietà è parte integrante della vita dei cittadini e quando subentrano dinamiche problematiche come quella che è accaduta a Sicily by Car avere tante persone solidali con me e con la compagnia è quanto di più bello si può avere dalla vita”.

“Il legame che abbiamo con il territorio risale al 2009 – ha raccontato -, quando ci siamo insediati a Carini, un rapporto quasi di padre e figlio. Abbiamo trovato nel popolo di Carini affezione e sincerità, ed è per questo che in tanti sono venuti qui per esprimere solidarietà”.

All’evento presente anche il neoeletta sindaco di Carini, Rossella Covello, che ha evidenziato la presenza del Comune in termini di sicurezza e vigilanza: “Io mi sono appena insediata al Comune di Carini e, colta da questo evento funesto, ho voluto dare subito una posizione di senso, incontrando tutte le forze dell’ordine del territorio in maniera diretta e stabilendo una collaborazione sinergica in modo che la sicurezza sia per i cittadini sempre più proficua e attenta”.

– Foto xi6/Italpress –

(ITALPRESS)