Catania

Blitz a Catania, sequestro di droga record: 11 chili di stupefacenti tra cocaina e hashish

di Edoardo Gentile - 14 Apr 2026





Un colpo durissimo al mercato dello spaccio locale è stato messo a segno dalla Polizia di Stato. Un importante sequestro di droga a Catania ha portato al rinvenimento di oltre 11 chilogrammi di sostanze stupefacenti, pronti per essere immessi nelle piazze della città. L’operazione, condotta dalla squadra Cinofili della Questura, ha fatto scattare le manette per due uomini, legati da vincoli di parentela.

Il fiuto dei Cinofili incastra zio e nipote

L’intervento degli agenti si è concentrato sulla posizione di un 40enne catanese, nelle cui disponibilità è stato rinvenuto il grosso del carico. Grazie all’ausilio delle unità cinofile, i poliziotti hanno scovato un mix letale di cocaina, hashish e marijuana.

Insieme all’uomo è finito nei guai anche il nipote di 23 anni. Il giovane è stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, quantità che ha fatto scattare l’immediato arresto anche per lui.

Le decisioni del GIP: carcere e domiciliari

Dopo il maxi sequestro di droga a Catania, la posizione dei due indagati è passata al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha convalidato entrambi i provvedimenti restrittivi, applicando però misure cautelari differenti in base alla gravità del coinvolgimento:

Il 40enne: per lui è stata confermata la custodia cautelare in carcere, data l’ingente quantità di stupefacente sequestrata (oltre 11 chili).

Il 23enne: al nipote sono stati concessi i domiciliari per la detenzione del singolo panetto.

L’operazione conferma l’alta attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al narcotraffico nel capoluogo etneo, dove il controllo del territorio attraverso le unità specializzate continua a dare risultati significativi nel colpire la filiera della distribuzione.