Cultura

“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, la mostra vola a Düsseldorf

di Redazione - 05 Ott 2026





La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” torna anche nel 2026 e si prepara a varcare nuovamente i confini nazionali. Il progetto, arricchito ogni anno dal concorso fotografico promosso dal Comune di Palermo e sostenuto quest’anno da Gesap, partirà per un nuovo tour internazionale con l’obiettivo di raccontare la città, la sua storia e il suo patrimonio artistico.

L’iniziativa assume un significato particolare alle porte di “Millenium – Anno europeo dei normanni”, appuntamento che permetterà di valorizzare ulteriormente le numerose testimonianze lasciate dalla cultura normanna nel capoluogo siciliano.

Santa Rosalia arriva a Düsseldorf

Una delle tappe principali sarà Düsseldorf, in occasione del decimo anniversario del gemellaggio con Palermo. Dall’8 al 29 ottobre, la Zentralbibliothek Düsseldorf ospiterà infatti la mostra grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia.

Al centro del percorso espositivo ci sarà il Festino di Santa Rosalia, una delle tradizioni più importanti e sentite dai palermitani. Attraverso immagini e racconti, la manifestazione diventa uno strumento per promuovere Palermo all’estero e far conoscere la sua identità culturale a un pubblico internazionale.

Per la terza edizione del tour, particolare attenzione sarà dedicata a una Santa Rosalia legata alla Palermo normanna, simbolo di una città che nei secoli ha saputo accogliere e rielaborare culture differenti, dando vita a un patrimonio storico e artistico unico.

Lagalla: “Un dialogo tra arte e storia”

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’importanza dell’accoglienza riservata dalla città tedesca in occasione dei dieci anni di gemellaggio. Il progetto, secondo il primo cittadino, rappresenta un’occasione per rafforzare il rapporto tra le due comunità attraverso arte, storia e cultura.

All’inaugurazione sarà presente anche l’assessore alla Cultura Antonio Rini, che ha evidenziato come il Festino rappresenti uno dei racconti più profondi dell’identità palermitana.

La presenza in Germania di una numerosa comunità italiana rende inoltre l’appuntamento ancora più significativo. Il gemellaggio tra Palermo e Düsseldorf si trasforma così da rapporto istituzionale a occasione concreta di incontro, memoria condivisa e promozione culturale

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI CULTURA