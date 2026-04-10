Cronaca

Palermo, morti due operai caduti da una gru

di Andrea Scarso - 10 Apr 2026





Stamattina una nuova tragedia si è consumata a Palermo, in Via Ruggero Marturano. Due operai sono morti, dopo essere caduti da una gru, e un terzo uomo sarebbe rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe precipitato su un negozio di ricambio per pneumatici nella stessa via.

I due lavoratori deceduti si trovavano sul carrello della gru al momento del cedimento. Il mezzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato travolgendoli senza lasciar loro scampo. L’impatto ha coinvolto anche i locali del negozio di pneumatici sottostante.

Un dipendente del negozio colpito dal crollo è rimasto ferito in modo grave. I sanitari del 118 intervenuti sul posto lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Villa Sofia, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni serie.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

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