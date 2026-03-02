Cronaca

Incidente sulla statale Naro-Camastra, scontro tra auto e camion: un morto e cinque feriti

di Andrea Scarso - 02 Mar 2026





Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la strada statale 410 Naro-Camastra. Il bilancio è pesante: un giovane di 24 anni ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravissime.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 4.45, all’altezza del chilometro 14,432, nel territorio comunale di Naro. A entrare in collisione sono state un’automobile e un camion adibito al trasporto di frutta e ortaggi. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Operai diretti nei campi: la vittima aveva 24 anni

Sull’auto viaggiava un gruppo di operai di origine albanese, residenti a Naro, che – secondo le prime ricostruzioni – si stavano recando al lavoro nei campi per una nuova giornata di attività agricola. Nell’impatto ha perso la vita uno dei passeggeri, un ragazzo di 24 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti negli ospedali Barone Lombardo di Canicattì e San Giovanni di Dio di Agrigento. Due di loro versano in condizioni giudicate molto gravi.

Statale 410 chiusa al traffico

La SS410 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Lo ha comunicato l’Anas, che ha inviato sul posto il proprio personale per la gestione della viabilità e il ripristino delle normali condizioni di transito nel più breve tempo possibile.

Indagini in corso sulla dinamica

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri, che dopo aver agevolato le operazioni di soccorso stanno lavorando per chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

Leggi anche: Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania: muore un uomo di 57 anni