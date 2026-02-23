Cronaca

Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania: muore un uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a seguito di un grave incidente stradale verificatosi sull’asse dei servizi della Tangenziale di Catania, una delle principali arterie di collegamento del capoluogo etneo. L’episodio ha causato rallentamenti al traffico e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava percorrendo la carreggiata in direzione di Catania quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’ipotesi principale al vaglio degli investigatori è quella di un malore improvviso, che non avrebbe lasciato all’uomo la possibilità di evitare l’impatto.

L’auto, dopo aver sbandato, si è schiantata violentemente contro il guardrail che delimita la carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente. La dinamica appare chiara, ma saranno comunque gli accertamenti ufficiali a stabilire con precisione le cause della tragedia.

Indagini in corso e intervento delle forze dell’ordine

A occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e i controlli tecnici. La circolazione ha subito temporanei disagi, con rallentamenti soprattutto nelle ore di punta del mattino.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’asse dei servizi, al fine di escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Al momento, infatti, l’incidente sembrerebbe autonomo.

L’ennesima tragedia sulle strade del territorio etneo riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza dei controlli sanitari, soprattutto per chi trascorre molte ore alla guida. La Tangenziale di Catania, spesso teatro di incidenti anche gravi, resta un punto critico della viabilità urbana e metropolitana.

Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo, ricordando che la prevenzione resta l’arma principale per ridurre il numero di vittime sulle strade.