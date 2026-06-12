Cultura

Brunello Cucinelli incanta Modica con la collezione Mediterranea

di Andrea Scarso - 12 Giu 2026





La maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio a Modica è diventata il palcoscenico di Mediterranea, la sfilata evento firmata da Brunello Cucinelli per presentare la collezione Estate 2026. Davanti a cento ospiti internazionali, tra cui Bianca Balti e Poppy Delevingne, e sulle note di Malika Ayane, è andata in scena una celebrazione della convivialità e dell’eleganza italiana.

A guidare l’appuntamento è stata Carolina Cucinelli, che ha fatto le veci del padre Brunello, impegnato al Taormina Film Fest per la proiezione del documentario firmato da Giuseppe Tornatore. Riguardo all’identità dell’evento, Carolina Cucinelli ha dichiarato: “È una sfilata con amici e ospiti che hanno supportato il brand nel corso degli anni. Gli eventi sono tanti e sempre più importanti, io e mia sorella Camilla stiamo iniziando a dividerci gli impegni. Questa è la prima volta che mi capita di essere da sola in Italia, mentre all’estero era già successo”.

L’evento ha celebrato lo stile di vita italiano e il profondo legame con la Sicilia. Carolina Cucinelli ha infatti aggiunto: “Non parliamo di sfilata in senso stretto, ma di una serie di eventi in cui il prodotto è protagonista. Brunello non è un amante del concetto di sfilata fine a sé stessa: la facciamo quando sentiamo che è il momento giusto. Vogliamo mantenere il contatto con le persone, con la convivialità e il rispetto reciproco”.

Il leitmotiv della linea femminile è la conchiglia, simbolo di Venere dipinto a mano con tecniche ad acquerello su tonalità polverose che richiamano la pietra barocca. Spiccano per artigianalità l’abito Mini (sessantasei ore di lavorazione) e il top Opera della serie Dazzling Shell, realizzati a uncinetto e impreziositi da paillettes lucenti. Per la proposta uomo trionfa una joie de vivre rilassata, espressa da abiti tre pezzi destrutturati con pantaloni a coulisse e giubbini in chevron gessato, dove il lino diventa la fibra naturale protagonista dell’estate.