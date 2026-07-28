Enna

Enna, ferito un imprenditore agricolo a colpi di pistola

di Federico Conti - 28 Lug 2026





Oggi, lungo la strada statale 575, all’altezza della frazione di Carcaci nel territorio comunale di Centuripe, un imprenditore del comparto agricolo è rimasto vittima di un vero e proprio agguato mentre si trovava al volante della propria autovettura.

La ricostruzione dell’agguato lungo la statale

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai militari dei Carabinieri appartenenti al Comando Provinciale di Enna, alcuni sconosciuti avrebbero esploso diversi proiettili verso il veicolo in corsa. L’azione di fuoco ha penetrato la carrozzeria e l’abitacolo della vettura, raggiungendo il conducente in diverse parti del corpo.

Nonostante le lesioni riportate nell’impatto con i proiettili, l’uomo è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e ad allontanarsi autonomamente dalla zona dell’agguato. La vittima ha guidato fino al presidio ospedaliero di Biancavilla, nel catanese, dove è stato subito preso in cura dai sanitari della struttura.

Le indagini della Procura di Enna

I medici dell’ospedale hanno prestato le prime cure all’uomo e, secondo i bollettini clinici diffusi nelle ultime ore, l’imprenditore non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato i rilievi sul luogo dell’evento e sull’automobile per raccogliere elementi utili a identificare gli autori del gesto.

La Procura della Repubblica di Enna ha formalmente aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e per individuare il movente che ha portato all’aggressione armata.