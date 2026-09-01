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Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, tetto in fiamme: evacuata l’intera struttura

di Edoardo Gentile - 01 Set 2026





Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1° settembre, sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, in via Giuseppe Lanza di Scalea, nei pressi dello Zen. Le fiamme, scoppiate poco prima delle 14, hanno interessato soprattutto l’ala est della struttura, avvolgendo la copertura in corrispondenza dell’area ristoro. Dal tetto si è subito levata un’alta e densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e ben riconoscibile anche da diverse zone della città.

Il piano di emergenza è scattato immediatamente, portando all’evacuazione completa del centro commerciale. Numerosi clienti si trovavano all’interno nel momento in cui è scattato l’allarme, come racconta una giovane donna presente al momento dei fatti: «Eravamo a tavola quando è scattato l’allarme: siamo scappati». Le operazioni di sgombero sono state coordinate dai carabinieri insieme al personale della sicurezza privata della struttura, che ha definito l’aria all’esterno dell’edificio irrespirabile e tossica a causa della densità del fumo sprigionato dalle fiamme.

Dieci squadre dei vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito

Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco, impegnate sia sul tetto per lo spegnimento diretto delle fiamme sia all’interno della struttura per verificare che l’incendio non si propagasse ai piani sottostanti. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, non risultano coinvolte persone e non si registrano feriti né tra i clienti né tra il personale del centro commerciale, evacuato prima che le fiamme potessero estendersi oltre la copertura.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo. Da una prima ricostruzione circolata nelle ore successive all’incendio, le fiamme sarebbero partite da un negozio di casalinghi situato nella zona interessata dal fuoco, ma la circostanza resta al vaglio degli investigatori. Alcuni testimoni riferiscono inoltre di un distacco di corrente elettrica avvenuto in concomitanza con lo sviluppo dell’incendio, un elemento che potrebbe essere utile per ricostruire la dinamica dei fatti. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco effettueranno un sopralluogo per verificare l’entità dei danni e la stabilità della struttura, da cui dipenderà l’eventuale riapertura del centro commerciale nei prossimi giorni.