Revocato il divieto di balneazione a Mondello, rientrati i parametri / Video

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di Italpress - 01 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – In seguito al nuovo campionamento trasmesso dall’ASP, è stato registrato il rientro dei parametri previsti per la presenza batteriologica lungo tutta la costa di Mondello, a Palermo. Lo rende noto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale anche nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente ha provveduto ad emettere l’ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione precedentemente disposto nell’area adiacente l’Antico Stabilimento di Mondello.

“Gli ultimi dati trasmessi dall’ASP – dichiara l’assessore all’Igiene pubblica Fabrizio Ferrandelli – restituiscono un quadro che rientra nei parametri previsti e consentono, sulla base delle rilevazioni effettuate e degli adempimenti di legge, di revocare il provvedimento di divieto temporaneo di balneazione adottato nei giorni scorsi. Abbiamo agito con la massima tempestività, così come abbiamo fatto fin dall’inizio, garantendo alla cittadinanza informazioni trasparenti e aggiornate sulla base dei risultati dei campionamenti”.

“Parallelamente – prosegue Ferrandelli – resta massima l’allerta e l’attenzione dell’Amministrazione su tutta la zona. Continueremo a monitorare costantemente i parametri e a informare tempestivamente la cittadinanza qualora il quadro dovesse nuovamente mutare”.

Proseguirà, inoltre, – si legge in una nota dell’assessorato Igiene pubblica – il lavoro della task force istituita dal sindaco Lagalla e dall’Amministrazione comunale, composta da AMAP, dal settore fognario del Comune e dal Nucleo operativo della Polizia Municipale, con l’obiettivo di proseguire la mappatura e le verifiche sul territorio di Mondello e accertare l’eventuale presenza di scarichi abusivi che possano avere avuto un ruolo nei fenomeni registrati nei giorni scorsi. L’attività è finalizzata anche a individuare eventuali responsabilità, verificare la piena tenuta del sistema fognario, rafforzare il controllo del territorio e perseguire ogni eventuale illecito riscontrato.

“Il lavoro di monitoraggio e verifica – conclude l’assessore Ferrandelli – proseguirà quotidianamente. Manteniamo un costante coordinamento con l’ASP, l’ARPA, la Capitaneria di Porto e tutti gli enti preposti alle attività di controllo e verifica. L’obiettivo è garantire il massimo livello di tutela, trasparenza e tempestività, continuando a intervenire con immediatezza sulla base dei dati scientifici e degli accertamenti degli organi competenti”.

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-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).