Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, un vigile del fuoco intossicato / Fotogallery e Video

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di Italpress - 01 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. L’incendio è divampato nell’ala est del centro commerciale. Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell’area ristoro del centro.

Più di 15 le squadre VVF intervenute e che stanno operando per effettuare le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica. Durante le prime fasi dell’incendio un operatore VVF è stato trasportato in ospedale per accertamenti a seguito di un malore, ma risulta in buone condizioni. Hanno contribuito alle operazioni di spegnimento un elicottero della forestale, fondamentale per le operazioni, e diverse squadre della protezione civile provinciale e comunale, che hanno contribuito al rifornimento idrico. Sono in corso le indagini per l’accertamento delle cause da parte del Nucleo Investigativo Antincendi VVF.

SOPRALLUOGO DEL SINDACO AL CENTRO COMMERCIALE

“Mi sono recato direttamente al centro commerciale Conca d’Oro per seguire da vicino l’evolversi della situazione, a seguito dell’incendio che si è verificato oggi pomeriggio, ringraziare personalmente le squadre dei Vigili del Fuoco e tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura e incontrare alcuni degli operatori commerciali che sono stati evacuati. La priorità, in queste ore, è innanzitutto garantire la sicurezza di tutti e consentire ai Vigili del Fuoco di operare nelle migliori condizioni per circoscrivere e spegnere l’incendio. A loro, ancora una volta, va la nostra gratitudine per la professionalità, il coraggio e l’impegno con cui stanno affrontando questa emergenza. Ho appreso con particolare preoccupazione del vigile del fuoco rimasto intossicato durante le operazioni e trasportato in ospedale. A lui rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Sul posto ho voluto parlare anche con alcuni degli operatori commerciali evacuati. Ho ribadito loro che, in questo momento, sono loro la nostra priorità, insieme alla tutela delle loro famiglie e alla necessità di dare risposte concrete alle difficoltà che questo incendio inevitabilmente determinerà. Sappiamo bene che dietro ogni attività commerciale ci sono lavoratori, famiglie, sacrifici e responsabilità. Per questo non ci limiteremo a monitorare la situazione, ma saremo al loro fianco nel percorso che si aprirà nei prossimi giorni.

Già nei prossimi giorni incontrerò la proprietà e la direzione del centro commerciale per fare il punto sulla situazione, conoscere con maggiore precisione l’entità dei danni e individuare insieme i percorsi da affrontare per sostenere gli operatori e consentire, per quanto possibile, di affrontare nel modo più rapido ed efficace le conseguenze dell’incendio. Continueremo a mantenere un costante raccordo con le autorità, con gli organi competenti e con la struttura del centro commerciale, in attesa che vengano chiarite anche le cause del rogo. In questo momento, però, il nostro pensiero e il nostro impegno sono rivolti innanzitutto alla sicurezza delle persone e alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

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– foto copertina xi6/Italpress; fotogallery VVF –

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