Ambiente

Emergenza meteo in Sicilia: proclamata l’allerta rossa per il rischio incendi

di Federico Conti - 20 Lug 2026





La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un nuovo avviso di criticità ambientale per la giornata di domani, dichiarando lo stato di massima allerta su tutta l’isola. Le autorità hanno invitato la popolazione alla massima prudenza a causa di un quadro climatico caratterizzato da un pericolo estremo di roghi, che mette a rischio il patrimonio boschivo e la sicurezza pubblica.

Temperature elevate e l’allerta della Protezione Civile

Le ultime analisi meteorologiche indicano che la Sicilia sarà interessata da correnti d’aria stabili, con venti a regime di brezza che soffieranno con intensità debole o moderata. Anche se i termometri faranno registrare una leggera diminuzione nelle temperature massime rispetto ai giorni precedenti, i valori assoluti resteranno pericolosamente alti. Questa persistenza del caldo africano manterrà l’attenzione ai massimi livelli, poiché il terreno arido e le alte temperature favoriscono la rapida propagazione delle fiamme.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha inoltre confermato il bollino rosso per le ondate di calore in tre grandi centri urbani dell’isola. Le città di Palermo, Messina e Catania dovranno fare i conti con un indice di disagio climatico elevato, che richiederà particolari cautele soprattutto per i soggetti fragili, gli anziani e i bambini. I flussi di aria calda continueranno a opprimere i tre capoluoghi, rendendo l’aria afosa nonostante la lieve flessione termica generale.