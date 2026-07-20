Tennis, Palermo Ladies Open: cresce l’attesa per il derby azzurro Grant-Basiletti

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di Italpress - 20 Lug 2026

ROMA (ITALPRESS) – La giornata inaugurale del tabellone principale della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open” si apre con l’attesa per l’esordio di Tyra Caterina Grant, 148 del mondo, testa di serie numero 3 del tabellone, una delle giovani più promettenti del tennis italiano, che domani alle 17 sul Campo Centrale del Country Time Club affronterà la qualificata Noemi Basiletti in un derby tutto azzurro che già richiama l’attenzione di molti.

Diciotto anni, reduce da una stagione in costante crescita, Grant arriva a Palermo con obiettivi chiari e tanta fiducia. “Sono molto contenta di come sta andando la stagione, anche se per me è iniziata un po’ in ritardo per via di qualche problema fisico. Ora sto raccogliendo risultati importanti”, ha spiegato l’azzurra. Tra gli obiettivi più ambiziosi c’è l’ingresso stabile tra le migliori cento del mondo: “La Top 100 è un obiettivo concreto. Questo è un ottimo torneo per cercare di migliorare, disputare belle partite e avvicinarmi ai miei obiettivi di ranking. Finora è stata un’ottima stagione e questo mi motiva ancora di più”.

La crescita passa soprattutto dagli Slam: “Il mio grande obiettivo è riuscire a partecipare con continuità ai tornei dello Slam. Quest’anno sono riuscita a entrare nel tabellone di Wimbledon ed è stata una grande soddisfazione. Giocare tante partite nei tornei più importanti mi ha aiutata molto a crescere”.

Grant guarda anche più lontano: “Los Angeles 2028? È sicuramente un obiettivo. Poter rappresentare l’Italia alle Olimpiadi sarebbe motivo di grandissimo orgoglio”. Un altro momento che porterà sempre con sé è quello vissuto al Quirinale, quando il Presidente della Repubblica ha ricevuto la squadra azzurra che ha vinto la Bilie Jean King Cup: “L’incontro con il Presidente Mattarella è stato incredibile. È stato uno dei momenti più belli della mia vita ed è un onore che non tutti hanno la fortuna di vivere”.

Dal passato recente al presente. Il derby di domani nel primo turno dei 37esimi Palermo Ladies Open avrà anche un forte valore affettivo. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti Noemi Basiletti. “Ci conosciamo da tantissimi anni, è una delle mie più care amiche. Abbiamo già giocato due volte contro e con lei sono sempre partite complicate perché è un’ottima giocatrice. Spero che questa volta vada bene per me: sono sicura che sarà una bella sfida”.

Nel frattempo il primo turno del tabellone principale ha già registrato i primi verdetti. Sul Campo Centrale è stata eliminata l’italiana Deborah Chiesa, battuta dalla marocchina Yasmine Kabbaj con il punteggio di 6-4 6-1, in un’ora e 29 minuti. Vittoria netta anche della russa Erika Andreeva, sorella maggiore della campionessa del Roland Garros Mirra, che ha superato la macedone Lina Gjorcheska per 6-2 6-0, in un’ora e 23 minuti. Successo anche per la serba Lola Radivojevic, testa di serie numero 5 del seeding, che ha avuto la meglio sulla russa Sofya Lansere per 6-1 3-6 6-1.

-Foto ufficio Palermo Ladies Open-

(ITALPRESS).