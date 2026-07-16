Ambiente

Incendi, entrano in azione i canadair per proteggere le aziende agricole

di Edoardo Gentile - 16 Lug 2026





Una nuova ondata di roghi appiccati dagli incendiari sta devastando diverse aree della Sicilia, complici le temperature estreme di questi giorni. La situazione più critica si registra nella provincia di Palermo, in particolare nel territorio di Valledolmo, dove un vasto incendio divampato nelle scorse ore non è ancora stato domato. Sul posto sono attivi i vigili del fuoco, il personale della forestale, la protezione civile e diversi elicotteri antincendio.

Evacuazioni e gravissimi danni all’agricoltura

Il fuoco ha provocato pesanti ripercussioni sul comparto agroalimentare della zona. Le fiamme hanno infatti distrutto interi campi di frumento, causando danni stimati per svariate migliaia di euro. Per evitare conseguenze peggiori, i soccorritori hanno dovuto disporre l’evacuazione d’urgenza di alcune aziende zootecniche per mettere in salvo il bestiame prima dell’arrivo del fronte del fuoco.

Roghi attivi tra Cinisi e Carini

La provincia di Palermo continua a essere il bersaglio principale dell’emergenza. Nelle ultime ore ha infatti ripreso vigore l’incendio a Montagna Longa, nel territorio compreso tra i comuni di Cinisi e Carini. Già nella giornata di ieri il rogo aveva bruciato ettari di vegetazione, arrivando a minacciare da vicino le abitazioni della zona. Dopo una temporanea tregua notturna, i focolai si sono riattivati questa mattina richiedendo nuovamente l’intervento massiccio dei mezzi aerei e di terra.