Ambiente

Avvistato un raro squalo bianco in acqua siciliane. Evento eccezionale ma nessun rischio per i bagnanti

di Andrea Scarso - 08 Giu 2026





Un evento straordinario ha tenuto con il fiato sospeso il mondo della biologia marina e gli appassionati del mare. Durante una normale operazione di pulizia dei fondali, un gruppo di subacquei ha filmato un maestoso squalo bianco nel Canale di Sicilia. Si tratta di un evento di eccezionale rarità, considerando che questa specie è oggi considerata tra le più minacciate dell’intero bacino del Mediterraneo.

L’avvistamento è avvenuto nei giorni scorsi ad opera dei volontari dell’associazione Ghost Diving e della fondazione non profit Healthy Seas. I sub si trovavano in immersione per liberare un relitto da alcune reti da pesca abbandonate, quando si sono trovati davanti il grande predatore.

Il racconto dei sub: “Le dita mi tremavano per l’emozione”

A immortalare l’incontro ravvicinato è stato il subacqueo Derk Remmers. Intervistato dalla BBC, Remmers ha descritto i secondi di forte adrenalina vissuti sotto la superficie dell’acqua:

“È stato un momento davvero speciale. Le mie dita tremavano per l’emozione e ho persino faticato ad accendere la telecamera. Lo squalo nuotava tranquillamente vicino a noi, si allontanava e poi ritornava sui suoi passi”.

L’entusiasmo è rimbalzato anche sui social. Pascal van Erp, un altro dei subacquei presenti all’immersione, ha sottolineato su Facebook l’eccezionalità dell’evento, ipotizzando che possa trattarsi del primo avvistamento documentato in video da subacquei in immersione in questa zona d’Europa.

Nessun pericolo per i bagnanti

Gli esperti che hanno analizzato i filmati ritengono che l’animale sia un esemplare maschio adulto. Remmers ci ha tenuto a rassicurare il pubblico: l’incontro è avvenuto in mare aperto, nella parte centrale del Mediterraneo e a grande distanza dalle spiagge frequentate dai turisti. Non sussiste, quindi, alcun rischio per le persone.

Al contrario, la presenza di questo grande squalo bianco nel Canale di Sicilia è stata accolta dagli scienziati come un importantissimo segnale di speranza per la biodiversità e per la salute di un ecosistema marino sempre più fragile.