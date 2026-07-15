E’ morto il giornalista palermitano Salvo Buzzanca, fratello dell’attore Lando

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di Italpress - 15 Lug 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Salvo Buzzanca, firma storica del giornalismo italiano e stimato professionista della comunicazione d’impresa e istituzionale. Fratello minore del celebre attore Lando, scomparso nel 2022, Salvo Buzzanca aveva costruito una carriera brillante e indipendente, legando per moltissimi anni il suo nome alla guida delle relazioni con i media e della comunicazione di Acea.

Palermitano di nascita ma romano d’adozione – viveva da tempo nello scenario dei Castelli Romani – si è spento lasciando il ricordo di un uomo ironico, colto, appassionato d’arte (con una predilezione per Edward Hopper e Jack Vettriano) e dotato di una rara e trascinante umanità. Il suo percorso professionale ha attraversato quarant’anni di informazione italiana: prima di approdare con successo alla comunicazione d’impresa, Buzzanca ha collaborato con importanti testate nazionali come Radio RaiTre, Paese Sera, Il Tempo, L’Avanti e Il Giornale.

– foto di repertorio Italpress –

(ITALPRESS).