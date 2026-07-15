Gaetano Vecchio nuovo vicepresidente nazionale dell’Ance

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di Italpress - 15 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Ad una settimana dall’elezione del nuovo presidente nazionale dell’Ance, Antonio Ciucci, l’imprenditore siciliano Gaetano Vecchio è stato nominato a Roma presidente del Comitato lavori all’estero di Ance nazionale, diventando, così, di diritto anche vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili e componente del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale dell’Ance. Il suo mandato durerà quattro anni e potrà essere rinnovato una volta. Gaetano Vecchio, amministratore delegato della Cosedil, gruppo imprenditoriale siciliano che nel 2025 ha celebrato 60 anni, è stato scelto fra i tanti componenti del Comitato per la sua rilevante esperienza internazionale nella realizzazione di grandi infrastrutture all’estero.

Il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, anche a nome dell’intera associazione regionale, si è complimentato per il prestigioso incarico di vertice: “Con questa nomina sono stati premiati – ha detto Russo – non solo l’esperienza all’estero di Gaetano Vecchio, ma anche la sua storia imprenditoriale – familiare e personale – di passione, di dedizione alla qualità del lavoro, di investimenti in innovazione e sostenibilità, di attenzione al benessere e alla valorizzazione del personale, e il suo impegno civile nella lotta alla mafia e per la diffusione e affermazione della cultura della legalità, in continuità con il padre Andrea, in uno alla coesione, l’impegno e la considerazione del sistema Ance siciliano. Siamo orgogliosi che sia Gaetano Vecchio, con la sua competenza e determinazione e con i valori di cui è portatore, a rappresentare gli interessi dei costruttori edili siciliani ai vertici nazionali della categoria”.

– foto ufficio stampa Ance Sicilia –

(ITALPRESS).