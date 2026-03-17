Cronaca

Arrestato con marijuana a Catania: aveva 2,2 chili in scooter, nascosti nelle buste della spesa

di Federico Conti - 17 Mar 2026





I carabinieri di Piazza Dante hanno fermato un 36enne pregiudicato durante un controllo di routine. Nella borsa che portava con sé, due confezioni etichettate “La bomba”. Sequestrati anche 145 euro in contanti.

Un uomo è stato arrestato con 2,2 chili di marijuana a Catania mentre circolava in scooter. A bloccarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, che lo hanno sottoposto a un controllo di routine. Nella borsa della spesa che il 36enne aveva con sé sono saltate fuori due confezioni di plastica trasparente, sigillate e contrassegnate da un’etichetta con la scritta “La bomba”, contenenti marijuana per un peso complessivo di 2,2 chilogrammi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non ha fornito giustificazioni credibili per il trasporto della sostanza. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 145 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni di rito, il 36enne è stato arrestato e condotto in carcere.