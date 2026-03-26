Cronaca

Violenza domestica a Misterbianco: la figlia chiama il 112, il padre arrestato dopo 18 anni di abusi

di Federico Conti - 26 Mar 2026





“Venite presto, papà sta picchiando la mamma.” Con queste parole una bambina ha chiamato il 112 e messo fine a diciotto anni di violenza domestica. L’episodio è avvenuto a Misterbianco, nel Catanese, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni per gravi e reiterati maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. È stato il coraggio di una figlia minorenne a spezzare un silenzio che durava da quasi due decenni.

Violenza domestica a Misterbianco: cosa è successo quella notte

Quando i militari dell’Arma sono arrivati nell’abitazione hanno trovato il padre in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo aveva colpito la compagna con un calcio al braccio, procurandole lesioni con una prognosi di trenta giorni. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Ad attendere i Carabinieri sull’uscio c’era ancora la figlia minorenne che aveva composto il numero d’emergenza — lei, l’unica ad aver trovato la forza di chiedere aiuto.

Diciotto anni di maltrattamenti: la denuncia della donna

Una volta rassicurata sulla propria sicurezza, la donna ha deciso di raccontare tutto. I maltrattamenti, ha spiegato, andavano avanti da diciotto anni: un lungo calvario fatto di condotte violente reiterate nel tempo. Dopo due episodi particolarmente gravi avvenuti a novembre e dicembre scorsi, la situazione era diventata insostenibile: per paura di ulteriori ritorsioni la donna era stata costretta a lasciare la casa di coppia e a rifugiarsi nell’abitazione di sua madre. La denuncia formalizzata quella notte ha consentito ai Carabinieri di procedere all’arresto.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Il 44enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento rientra nell’attività di contrasto alla violenza di genere che l’Arma dei Carabinieri porta avanti con particolare attenzione sul territorio.