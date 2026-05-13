Unipa, a Palazzo Steri conferito il premio Chirone ad Alberto Mantovani

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di Italpress - 13 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un appuntamento non solo celebrativo ma divulgativo, per tracciare le sfide future della biomedicina attraverso le riflessioni di uno dei suoi esponenti più importanti. A Palazzo Steri a Palermo è stato consegnato il premio Chirone ad Alberto Mantovani, professore Emerito di Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca: questi, nell’occasione, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Immunità e infiammazione, dal cancro alla salute globale’; obiettivo dell’intervento è approfondire ambiti centrali per lo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche in diverse patologie, dal cancro alle malattie autoimmuni. L’evento si è svolto alla presenza delle autorità accademiche, istituzionali e sanitarie del territorio, ma vi hanno partecipato anche gli studenti dell’istituto Don Bosco-Ranchibile e dell’istituto tecnico Majorana e gli specializzandi della scuola di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Palermo. “Ricevere il premio Chirone è un grande onore – sottolinea Mantovani, – La Sicilia è un posto assolutamente speciale nel mio cuore, dal punto di vista scientifico ho tanti amici e collaboratori qui. Chirone è un essere che cura, ma lui stesso ha una ferita che non si cura: la sua figura rappresenta l’empatia tra chi cura e chi soffre ed è questa la missione di fare ricerca che ho come ricercatore e come medico. La sfida che abbiamo è usare meglio le armi immunologiche: queste hanno cambiato la vita di molti pazienti, ma noi pensiamo sempre a quelli che non vengono curati. Bisogna imparare a togliere nuovi freni al sistema immunitario e a usare le terapie cellulari e gli anticorpi che hanno cambiato la lotta contro il cancro”.

Conferire un simile riconoscimento a Mantovani, secondo il rettore Massimo Midiri, significa “premiare il ricercatore in questo momento più noto in Italia, un uomo che ha contribuito allo sviluppo dell’immunologia in senso assoluto e dell’immunoterapia e che oggi apre un tema a noi molto caro come il One Health. Stiamo cercando di portare avanti una vera e propria battaglia che non veda il problema della malattia come qualcosa che riguarda esclusivamente un patogeno e l’uomo, ma vogliamo inquadrare questo tipo di problema nell’ambito dell’ambiente: l’abbiamo fatto in questi anni con gli studi sulla biodiversità, lo stiamo facendo mandando avanti la facoltà di Veterinaria. Le interazioni tra uomo, animali e ambiente sono molto importanti, gli ultimi avvenimenti ce lo indicano: il premio dato a questo illustre scienziato è un tassello anche di comunicazione, nel senso che dobbiamo studiare questi fenomeni facendoci guidare da chi in questi anni ha elaborato linee guida che aiutano sia lo sviluppo sia gli scienziati più giovani nella realizzazione di successi e nel migliorare la vita dell’uomo”.

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla manifesta “un sincero rallegramento nei confronti di Mantovani per questo riconoscimento: è stato il primo a conoscere la possibilità di saldare i concetti biologici di base a quelli di medicina applicata. I suoi interventi sullo studio dei meccanismi dell’infiammazione sono alla base della medicina di precisione odierna: aver capito questa prospettiva in anticipo sulla ricerca costituisce un merito straordinario e un modello di emulazione per tanti giovani studiosi e ricercatori che si apprestano alla carriera medica”.

– foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).