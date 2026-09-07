Cronaca

Incendio in un magazzino allo Zen di Palermo, trovato morto un 47enne

Il corpo scoperto dai vigili del fuoco dopo il rogo in via Cesare Brandi, indagano i carabinieri

di Edoardo Gentile - 07 Set 2026





Un uomo di 47 anni è stato trovato morto allo Zen di Palermo, all’interno di un magazzino dove nella notte era divampato un incendio. A scoprire il corpo, ormai carbonizzato, sono stati i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme in via Cesare Brandi, nel cuore del popoloso quartiere palermitano.

La vittima, secondo quanto emerso, sarebbe un broker assicurativo, proprietario dell’immobile andato a fuoco. A dare l’allarme sarebbe stato un familiare dell’uomo, che avrebbe notato del fumo uscire dallo stabile e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Una volta domate le fiamme, per il 47enne non c’era più nulla da fare.

Trovato morto allo Zen: cosa non torna

Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato direttamente dalle fiamme oppure dalle esalazioni del rogo: a chiarire la dinamica e le cause della morte saranno gli accertamenti del medico legale, intervenuto sul posto per i primi rilievi. Da un primo riscontro, l’uomo sembrerebbe essere stato legato ai polsi e alle caviglie, un elemento al vaglio degli inquirenti. Nel magazzino sarebbe stata trovata anche della benzina, dettaglio che gli investigatori stanno verificando per ricostruire l’origine dell’incendio.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la moglie e gli altri familiari della vittima per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna pista, compresa quella del suicidio. Si attende inoltre il sopralluogo del magistrato di turno. La notizia ha suscitato sgomento nel quartiere, tra le tante persone che conoscevano l’uomo.