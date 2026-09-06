Tragico incidente in una gara automobilistica in Sicilia, morti due giovani di 18 e 20 anni alla Cronoscalata Monte Erice

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di Italpress - 06 Set 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina alla 68esima Cronoscalata Monte Erice, dove un incidente durante la competizione ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. Sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, due giovani di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno (Palermo), le vittime del tragico incidente. Per cause in via di accertamento, una vettura impegnata nella gara sarebbe uscita dal tracciato, travolgendo alcune persone che si trovavano nell’area: un commissario di gara, Mario Marchetti, è rimasto ferito ed in condizioni gravi ma stabili, mentre i due ragazzi hanno perso la vita. Uno è morto sul colpo, l’altro è deceduto al pronto soccorso di Trapani. “A seguito dei tragici eventi luttuosi che oggi hanno colpito la nostra Comunità belmontese, l’Amministrazione comunale, la Parrocchia e il Comitato di supporto della festa comunicano che tutte le manifestazioni della festa patronale in onore del SS. Crocifisso sono annullate”, si legge in un post pubblicato dal sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone.

La competizione, uno degli appuntamenti più importanti dell’automobilismo siciliano, è stata fermata dopo l’incidente. La 68esima Cronoscalata Monte Erice, organizzata dall’Automobile Club Trapani, si disputa sul tradizionale tracciato che conduce verso Erice ed è inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna. Una giornata dedicata allo sport si è trasformata in una tragedia. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’uscita di strada della vettura e le responsabilità dell’accaduto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).