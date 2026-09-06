Incidente sul lavoro al confine tra le province di Palermo e Trapani, un operaio muore incastrato in una mietitrice
PALERMO (ITALPRESS) – Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia: un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in una mietitrice, mentre un altro è rimasto gravemente ferito. L’episodio è avvenuto in mattinata nel tratto di campagna compreso tra Alcamo e Grisì: immediato l’intervento dei sanitari, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è verificato in contrada Quaranta Salme.
La vittima è un uomo di 67 anni: sarebbe rimasto incastrato in una macchina agricola utilizzata per la vendemmia e non sarebbe riuscito a liberarsi. Con lui stava lavorando un 57enne, gravemente ferito e tuttora all’ospedale Civico di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coadiuvati dai tecnici dello Spresal dell’Asp.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).