Aeronautica Militare, soccorso un anziano colto da un malore a Levanzo

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di Italpress - 07 Set 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – Un escursionista colto da malore sull’isola di Levanzo, al largo della costa occidentale della Sicilia, a circa 15 chilometri da Trapani, è stato tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La richiesta di intervento, giunta poco prima delle 17.30, ha visto l’immediata attivazione dell’equipaggio in stato di prontezza per il servizio di allarme. L’elicottero si è diretto in prima battuta verso la località di Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, necessari per l’esecuzione delle manovre di recupero.

Raggiunta l’area delle operazioni, gli operatori hanno individuato l’uomo, impossibilitato a proseguire autonomamente il cammino in quanto colto da malore. Mediante l’uso del verricello di soccorso, l’uomo è stato rapidamente messo in sicurezza e recuperato a bordo del velivolo.

Concluse le operazioni sul posto, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale di Trapani, dove il paziente è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente, l’assetto dell’Aeronautica Militare si è portato a Castellammare del Golfo per lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino, per poi far rientro alla base di Trapani-Birgi e riprendere il normale servizio di prontezza operativa. L’operazione si è svolta grazie al coordinamento del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico.

L’intervento odierno si inserisce in un quadro di intensa attività di soccorso per gli equipaggi dell’Aeronautica Militare. Nel primo pomeriggio di oggi infatti un velivolo G-650 del 32^ Stormo di Ciampino ha effettuato un doppio intervento sulla tratta Alghero – Torino-Alghero per consentire a due piccoli pazienti di due e nove mesi di ricevere cure specifiche presso gli ospedali di destinazione.

– foto Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).