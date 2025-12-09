Schifani riceve il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 09 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto, a Palazzo d’Orléans, il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, Sergio Inzerillo, in occasione di una visita istituzionale.

L’incontro, si legge in una nota, si è svolto in un “clima cordiale e costruttivo”, durante il quale il presidente ha illustrato il percorso di attuazione del sistema “control room” per il monitoraggio e il controllo delle aree a rischio del territorio regionale. Schifani e Inzerillo si sono soffermati anche sull’utilizzazione dei 2 milioni stanziati dalla manovra bis di inizio anno per potenziare e riqualificare le strutture antincendio in un’ottica di maggiore prevenzione nelle aree a più elevato rischio di roghi. Il presidente, nell’augurare all’ingegnere Inzerillo buon lavoro, gli ha donato un crest della Regione Siciliana.

