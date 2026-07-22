Economia

PMI siciliane su Amazon: la Sicilia entra nella top 5 italiana per vendite e produttività

di Andrea Scarso - 22 Lug 2026





Il digitale abbatte i confini geografici e spinge l’economia dell’isola verso traguardi nazionali ed internazionali. Secondo l’ultimo report diffuso dal colosso del commercio elettronico, le piccole e medie imprese della Sicilia si sono posizionate tra le prime cinque regioni d’Italia per volumi di vendite e performance sulla piattaforma. Si tratta di un risultato di rilievo che conferma la vitalità del tessuto produttivo locale e la capacità delle realtà territoriali di cogliere le opportunità del mercato globale.

Il fatturato complessivo generato dalle aziende siciliane presenti sullo store ha superato la soglia dei 200 milioni di euro. Inoltre, il volume totale delle spedizioni ha registrato oltre 5 milioni di articoli inviati ai clienti. Questi numeri collocano la regione a livelli del tutto paragonabili alle economie più avanzate del Nord Italia, evidenziando una produttività media per singola impresa persino superiore.

Un modello di produttività elevato nel Mezzogiorno

La crescita siciliana non rappresenta un caso isolato nel contesto meridionale. La classifica nazionale mostra infatti una forte presenza del Mezzogiorno, con Sicilia, Campania e Puglia che occupano tre delle prime cinque posizioni della graduatoria. Questo dato testimonia come la trasformazione digitale stia diventando una leva strategica fondamentale per l’intero Sud Italia.

L’analisi comparativa dei dati rivela dettagli interessanti sulla resa delle attività siciliane. A parità di partner di vendita con altre aree del Paese, come il Piemonte, le oltre 1.000 piccole e medie imprese siciliane attive sul canale spediscono quasi il 20% in più di merci. Allo stesso tempo, generano un fatturato superiore del 26%. Ogni realtà imprenditoriale dell’isola commercializza in media più di 5.000 prodotti all’anno, dimostrando continuità operativa ed efficienza gestionale.

L’impatto dell’export e la valorizzazione del Made in Italy

Un capitolo significativo riguarda le vendite transfrontaliere. Le imprese della regione hanno contabilizzato circa 50 milioni di euro di vendite all’estero tramite la vetrina online. Il dato prova che la distanza fisica dai principali mercati dell’Europa centrale non costituisce più un ostacolo insormontabile quando si utilizzano strumenti digitali evoluti.

Tra le storie aziendali che illustrano questa tendenza spicca l’esperienza di Sciara, azienda specializzata nella lavorazione del pistacchio nata circa dieci anni fa a Bronte, in provincia di Catania, e sbarcata sul canale di vendita online nel maggio del 2020.

A questo proposito Corrado Emmolo, responsabile aziendale Amazon di Sciara – La Terra del Pistacchio, ha dichiarato: “Per noi l’e-commerce, e in particolare la vetrina made in Italy, rappresenta un canale indispensabile, grazie ad Amazon non solo riusciamo a raggiungere moltissimi italiani all’estero che cercano i sapori di casa, ma abbiamo scoperto che fuori dai nostri confini c’è un’incredibile domanda per prodotti come la nostra granella, il croccantino o la crema 100% pistacchio, che è in assoluto il nostro prodotto più venduto sullo store, raggiungendo anche gli Stati Uniti.”

Il digitale come volano per il futuro dell’economia isolana

I risultati evidenziati dal report confermano che la presenza sul web permette di superare i limiti storici legati all’insularità e alle infrastrutture di collegamento. Le aziende che investono nell’integrazione tra eccellenza artigianale e strumenti tecnologici riescono ad ampliare la propria platea di acquirenti in modo costante.

La combinazione tra tradizione enogastronomica, manifattura di qualità e canali distributivi moderni offre alle micro e piccole imprese siciliane concrete prospettive di sviluppo. L’andamento delle vendite dimostra che la digitalizzazione dei processi di vendita continua a rappresentare uno dei driver principali per la crescita economica e per la competitività internazionale delle produzioni locali.