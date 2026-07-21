Basiletti sfrutta l’occasione ai Palermo Ladies Open, bel debutto della campionessa in carica Jones

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di Italpress - 21 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La seconda giornata del tabellone principale dei 37° Palermo Ladies Open si è aperta con il ritiro di Tyra Grant, costretta a fermarsi per un problema al collo accusato dopo l’allenamento del mattino. Al posto della testa di serie numero 3 è entrata in tabellone come lucky loser la cipriota Raluca Serban, battuta in due set da Noemi Basiletti, mentre la campionessa uscente, Francesca Jones, ha esordito senza sbavature regolando la russa Darya Astakhova.

La ventenne toscana, numero 309 della classifica (best ranking), proveniente dalle qualificazioni, ha confermato l’ottimo momento di forma imponendosi su Serban con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 27 minuti di gioco. Basiletti, protagonista agli Internazionali d’Italia, dove ha superato le qualificazioni, eliminato al primo turno Ajla Tomljanovic e ceduto soltanto a Elina Svitolina, ha saputo reagire a un avvio complicato. “Sono entrata in campo un po’ contratta, forse anche per il forfait di Tyra, alla quale mi lega una bella amicizia – ha raccontato Basiletti – sotto 2-4 mi sono detta di lasciare andare il braccio ed è andata bene. Cosa mi aspetto da questo torneo? Di andare più avanti possibile, ma soprattutto di esprimere un buon livello”.

Al secondo turno la ventenne toscana affronterà la qualificata tedesca Mina Hodzic, numero 320 della classifica mondiale, che ha superato in rimonta la connazionale Caroline Werner (n. 278 WTA) imponendosi con il punteggio di 4-6 6-4 6-2.

Esordio vincente anche per la britannica Francesca Jones, prima testa di serie del torneo e campionessa in carica dei Palermo Ladies Open. La venticinquenne inglese, oggi numero 113 del mondo dopo aver raggiunto il best ranking di numero 65 grazie anche al successo conquistato lo scorso anno al Country Time Club, ha superato con autorità la russa Darya Astakhova (n. 227 WTA) con il punteggio di 6-3 6-2. Jones arriva a Palermo forte anche del recente successo nel WTA 125 dell’Antico Tiro al Volo di Roma, dove ha sconfitto in finale Lucia Bronzetti, e non nasconde il legame speciale con il torneo siciliano. “Amo l’Italia, è come una casa – ha detto Jones – qui si mangia bene e le persone vivono il tennis con grande passione. Ieri è stato importante poter riposare e oggi sono contenta di aver chiuso la partita in due set”.

La britannica conserva ricordi indelebili della scorsa estate. “Lo scorso anno ho vissuto qui uno dei momenti più belli della mia carriera. Mia madre e mio padre erano a Palermo, abbiamo festeggiato il titolo e poi trascorso quattro giorni di vacanza nella parte orientale della Sicilia. È stato anche il torneo che mi ha aperto per la prima volta le porte della Top 100”.

Guardando al prosieguo del torneo, Jones preferisce non sbilanciarsi. “Sarebbe bello ritrovare Lucia Bronzetti in finale, come è successo a Roma, ma penso una partita alla volta. Qui ci sono giocatrici di grande esperienza come Tamara Zidansek ed Erika Andreeva e il livello è molto alto”.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).