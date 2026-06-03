Economia

Amazon Prime Day a Palermo, nasce il progetto Destinazione Sud

di Andrea Scarso - 03 Giu 2026





Per tre giorni, il Foro Italico diventerà il centro dell’iniziativa più ambiziosa che Amazon abbia mai dedicato al Sud Italia.

Destinazione Sud: un villaggio Amazon sul lungomare

Dal 19 al 21 giugno, il locale NAUTO al Foro Italico ospita il Prime Day Festival, un evento ad accesso libero e gratuito, aperto ogni sera dalle 17:30 alle 23:30. L’iniziativa si inserisce in “Amazon Destinazione Sud”, il programma annunciato dall’azienda in occasione della dodicesima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte riservato agli abbonati Prime previsto dal 23 al 26 giugno.

Lo spazio si articola in aree tematiche: offerte Prime Day, prodotti Made in Italy delle PMI siciliane, dispositivi Amazon ed Alexa+, Amazon Haul, la sezione dedicata ai prodotti sotto i 20 euro. Non manca un’area giochi e un photo booth con vista mare.

Tre serate di cultura e musica

Il Festival non è solo commercio. Il programma culturale porta a Palermo nomi di rilievo nazionale. Venerdì 19 giugno Alec Ross, già consigliere di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato americano, presenta The Italian Dream (Feltrinelli), il suo libro sul potenziale del nostro Paese. A seguire, Antonio Manzini porta sul palco Rocco Schiavone, il vicequestore più amato della narrativa italiana. Sabato sera tocca a Davide Shorty, cantautore palermitano che fonde soul, funk e hip hop in un live che raramente torna in città. Domenica chiude Milena Palminteri con Come l’arancio amaro, un romanzo radicato nella Sicilia che conosce dall’interno.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

Le PMI siciliane e il credito sulle commissioni

L’iniziativa ha anche una componente concreta per le imprese locali. Dall’8 giugno, le nuove PMI con sede nelle otto regioni del Sud, Sicilia inclusa, potranno accedere a un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione per chi vende nella vetrina Made in Italy di Amazon.

I requisiti: marchio registrato, prodotti nella selezione Made in Italy, sede in una delle regioni ammesse. Sono già più di 2.000 le aziende del Sud Italia che esportano tramite la piattaforma. Il programma punta ad allargare questa base.

Sette parchi solari in Sicilia

Sul fronte energetico, Amazon ha contribuito allo sviluppo di sette progetti solari nell’isola. Tre sono già attivi, tra cui due impianti agrivoltaici, che combinano produzione di energia rinnovabile e coltivazione agricola sullo stesso terreno, a Mazara del Vallo e a Paternò. I restanti quattro sono in fase di sviluppo dal 2025. Obiettivo dell’azienda: zero emissioni nette di CO2 entro il 2040.

Formazione, borse di studio, insegnanti

Amazon sostiene anche percorsi formativi nelle università siciliane. Nel 2025 ha finanziato borse di studio per studentesse nelle discipline STEM all’Università di Palermo, nell’ambito del programma Amazon Women in Innovation. In parallelo, con i partner Develhope e Code.org, ha formato oltre 300 insegnanti e 50.000 studenti del Sud su coding e intelligenza artificiale. Il programma continuerà nel secondo semestre del 2026 con sessioni in presenza a Palermo.

Una scelta che dice qualcosa

Il sindaco Roberto Lagalla ha accolto l’iniziativa come “conferma dell’attenzione crescente verso il Sud Italia”. Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, parla di “priorità strategica”: 2 miliardi di euro investiti nel Sud dall’arrivo in Italia, oltre 3.000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato, 1,5 miliardi di impatto economico aggiuntivo.