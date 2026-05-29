Comune di Palermo, consegnati i lavori della tratta “C” del tram / Video

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 29 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Parte oggi la fase esecutiva dei lavori della tratta “C” – via Ernesto Basile – corso Tukory – del sistema tram di Palermo. Nel cantiere base allestito presso il parcheggio Basile è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori da parte dell’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta. “Il tram di Palermo non è solo un’infrastruttura di mobilità, ma è un progetto di città più connessa, giusta e ecologica – dichiara Carta -. Con le nuove tratte il sistema tranviario, per la prima volta, attraverserà la città per connetterla senza spezzarla, senza ferire il paesaggio urbano, senza imporre barriere. La scelta dei veicoli ibridi senza catenaria è anche una scelta estetica e culturale, quella di restituire alla città strade libere da barriere e riqualificate, una viabilità che non subisce ma accompagna la qualità degli spazi pubblici. E mentre i primi cantieri apriranno – prosegue -, continueremo a progettare le tratte E sud e F, perché il tram che iniziamo a costruire oggi è il primo segmento di una rete che trasformerà strutturalmente il modo in cui Palermo si muove, respira e abita se stessa”.

IL VIDEO

La cerimonia segna l’avvio concreto di un progetto che, al termine dei circa tre anni di lavori previsti, cambierà la morfologia della mobilità urbana palermitana. La Tratta C, insieme allo svincolo Einstein, costituisce la Fase I.1 di un sistema tranviario destinato a connettere l’intera città: dalle aree centrali ai quartieri periferici, dai poli universitari alle grandi direttrici di scorrimento. I lavori avranno una durata di circa tre anni, cui seguirà un periodo di pre-esercizio senza passeggeri – della durata di circa tre mesi – per ottenere il Nulla Osta di Esercizio (NOE) da parte dell’ANSFISA.

“Oggi Palermo scrive una pagina importante della propria storia” dichiara il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla. “La consegna dei lavori del tram – prosegue – è la materializzazione di una visione di trasporto pubblico di massa che guida un’idea di città. Per troppi anni questa città ha avuto una visione mobilità sostenibile rimasta monca. Da oggi quel progetto generale diventa cantiere, rotaie e stazioni, per essere una traiettoria urbana. Il sistema tranviario che stiamo costruendo – ha sottolineato – non servirà soltanto a muovere i palermitani più velocemente ma servirà anche riannodare la città da sud a nord, a dare nuova vita ai quartieri più distanti dal centro, a costruire un’identità urbana più giusta e più moderna. Palermo merita questo e noi siamo determinati a consegnarglielo”.

-Foto xi6/Italpress-

(ITALPRESS).