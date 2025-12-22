“Palermo premia lo sport”, cerimonia di consegna dei riconoscimenti al Politeama

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 22 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Scroscianti applausi da parte delle oltre mille persone che hanno affollato il Politeama in ogni ordine di posto ed hanno accompagnato sul palco del teatro palermitano gli atleti, vincitori di titoli o medaglie d’oro internazionali e nazionali nel corso della stagione 2025 e che hanno dato vita alla nuova edizione di “Palermo Premia lo Sport”.

La manifestazione indetta dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo è stata organizzata, con il patrocinio delle delegazioni provinciali del CIP – Comitato Italiano Paralimpico e del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, da Stratos DMP e VM Agency Group. I riconoscimenti sono stati consegnati dall’Assessore allo Sport Alessandro Anello e dai delegati provinciali di CONI e CIP Fabio Gioia e Stefano Saitta.

Sul palco i conduttori Nadia La Malfa e Roberto Gueli, hanno accolto complessivamente 289 fra atleti, dirigenti, allenatori e società sportive di CIP e CONI. Di questi, otto hanno portato a Palermo successi in competizione mondiali, 18 in campo europeo, 85 titoli o medaglie d’oro tricolori. Sono stati 95 gli atleti premiati dal Comitato Italiano Paralimpico.

“Siamo riconoscenti a chi con sacrificio, passione e dedizione ha saputo portare in alto il nome di Palermo in Italia e nel mondo – ha scritto in un messaggio il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – ogni medaglia, ogni titolo conquistato, ogni traguardo raggiunto racconta una storia fatta di impegno quotidiano, disciplina, rinunce e sogni inseguiti con determinazione. Grazie all’Assessore allo Sport Alessandro Anello per l’impegno e la continuità con la quale ha voluto rilanciare questa manifestazione ed al Comitato Italiano Paralimpici ed al Coni per la collaborazione. Arrivederci a fine 2026 per celebrare nuovi e maggiori successi”.

Premi speciali sono stati attribuiti all’ex-timoniere ed oggi allenatore di Luna Rossa, Francesco Bruni, ed agli arbitri di Calcio di Serie A, Rosario Abisso e Giuseppe Mucera. Sul palco anche la squadra di A1 di Pallanuoto del Telimar.

– foto ufficio stampa Stratos DMP-Palermo –

(ITALPRESS).