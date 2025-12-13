Nel 2025 a Messina quasi 700 arresti e nuovi rinforzi sul territorio da parte dei Carabinieri

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 13 Dic 2025

MESSINA (ITALPRESS) – Tradizionale scambio di auguri di Natale tra il Comando provinciale dei Carabinieri e la stampa cittadina. Nell’incontro con i giornalisti, il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Lucio Arcidiacono, ha tracciato un bilancio positivo dell’attività svolta nel 2025 in provincia di Messina, ringraziando i media per l’attenzione riservata al lavoro dei Carabinieri e sottolineando il ruolo fondamentale dell’informazione in una società democratica.

Nel corso dell’anno, i Carabinieri hanno arrestato quasi 700 persone, denunciato oltre 4.000 soggetti e intensificato i controlli sul territorio con circa 176 mila persone identificate e 130 mila veicoli controllati. Arcidiacono ha ricordato anche le principali operazioni investigative condotte nel 2025, contro la criminalità organizzata, l’immigrazione clandestina e il caporalato, oltre alle delicate indagini su gravi fatti di sangue che hanno colpito la provincia tra cui l’omicidio della studentessa Sara Campanella. Il comandante ha infine annunciato l’arrivo complessivo di 79 nuovi militari, destinati a rafforzare le diverse compagnie del territorio provinciale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

(ITALPRESS).