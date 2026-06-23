Cronaca

Milano, morto un agente della Polizia Locale. Era originario di Mazara del Vallo

di Federico Conti - 23 Giu 2026





Una terribile tragedia ha colpito la Polizia locale di Milano e la comunità siciliana di Mazara del Vallo, città d’origine della vittima. Francesco Imprezzabile, un giovane di 39 anni, ha perso la vita ieri sera durante un drammatico inseguimento stradale. Nelle ore successive all’incidente, le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza l’uomo alla guida del veicolo che ha scatenato il tragico inseguimento, insieme a una seconda persona che viaggiava con lui. L’operazione lampo è stata condotta congiuntamente dalle Polizie locali di Monza e di Milano.

Il dramma si è consumato nei pressi dell’aeroporto di Linate. Secondo una prima e parziale ricostruzione della dinamica, Francesco Imprezzabile si era messo alla guida della sua moto di servizio per inseguire un suv di marca Audi. Il conducente dell’automobile aveva poco prima forzato un posto di blocco istituito dalle forze dell’ordine nella zona periferica di Ponte Lambro. Le autorità competenti stanno ora effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Resta infatti ancora da valutare se l’agente abbia perso l’equilibrio da solo a causa dell’alta velocità o se vi sia stato un drammatico speronamento da parte dell’auto in fuga.

Il giovane agente della Polizia locale, profondamente legato alle sue origini siciliane, era molto conosciuto e particolarmente attivo sulle piattaforme social. Proprio attraverso il web, Francesco Imprezzabile amava condividere i valori profondi che lo guidavano quotidianamente nello svolgimento delle sue mansioni. In un suo post recente, il trentanovenne spiegava con orgoglio e dedizione il senso profondo del suo mestiere con queste parole: “Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare il meglio di te stesso”.

La notizia della scomparsa ha destato profondo cordoglio sia nel capoluogo lombardo, dove prestava servizio con dedizione, sia a Mazara del Vallo, dove risiedono i suoi familiari e i tanti amici d’infanzia che oggi ne piangono la prematura scomparsa.