Cultura

Lampedusa sui francobolli: la Spiaggia dei Conigli diventa il simbolo del Made in Italy

di Federico Conti - 14 Apr 2026





Un’icona della bellezza siciliana entra ufficialmente nella storia della filatelia nazionale. L’isola di Lampedusa, con lo scenario mozzafiato della Spiaggia dei Conigli, sarà protagonista della nuova serie tematica di francobolli dedicata al patrimonio naturale e paesaggistico italiano.

L’iniziativa, curata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, punta a celebrare gli scorci più suggestivi del Paese, inserendo le Pelagie tra i luoghi simbolo dell’identità naturalistica italiana.

Un tributo al patrimonio naturale siciliano

Il via libera definitivo è arrivato con la firma della liberatoria da parte dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino. Il documento autorizza formalmente il Ministero e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a riprodurre il panorama dell’isola, che oltre a essere una meta turistica d’eccellenza è anche una Riserva naturale orientata.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con entusiasmo l’inserimento di Lampedusa sui francobolli, sottolineando come questa operazione permetta agli scenari isolani di “trovare rappresentazione accanto ad altri luoghi iconici dell’Italia”, diventando un volano per la valorizzazione del patrimonio culturale e locale.

Cosa vedremo sul francobollo: dune, scogliere e macchia mediterranea

La vignetta non sarà un semplice scatto fotografico, ma un racconto visivo del paesaggio selvaggio dell’isola. Protagoniste del francobollo saranno:

le caratteristiche dune di sabbia, la fitta macchia mediterranea e le imponenti scogliere che circondano la Spiaggia dei Conigli.

Questo riconoscimento premia anni di sforzi nella conservazione ambientale. Come evidenziato dall’assessore Savarino, il risultato è frutto di una sinergia costante tra l’assessorato, il Comune di Lampedusa e l’ente gestore Legambiente Sicilia, impegnati nella tutela della Riserva naturale e dell’Area marina protetta.

Quando e dove trovarlo

Per i collezionisti e i cittadini, l’attesa non sarà lunga. Una volta completato l’iter di emissione, il francobollo sarà acquistabile presso tutti gli sportelli filatelici e i canali di vendita di Poste Italiane.

L’iniziativa non solo celebra la bellezza estetica di Lampedusa, ma trasforma ogni lettera o pacco in un piccolo biglietto da visita che promuove la Sicilia e il suo mare cristallino in tutto il mondo.