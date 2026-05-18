Cultura

Strage di Capaci, 34 anni dopo: il segno della rinascita

di Andrea Scarso - 18 Mag 2026





“Il segno della rinascita” è il tema scelto dalla Fondazione Falcone per la commemorazione del 34° anniversario della strage di Capaci.

Le opere degli Uffizi recuperate da via dei Georgofili in mostra a Palermo

In collaborazione con le Gallerie degli Uffizi saranno portate a Palermo l'”Adorazione del bambino” dell’olandese Gherardo delle Notti e i due capolavori di Bartolomeo Manfredi “I giocatori di carte” e “Concerto”. Si tratta di opere ricostruite dopo l’attentato di via dei Georgofili a Firenze, nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. Completano la mostra altre due copie dei dipinti di Manfredi e opere su carta contemporanee.

La mostra sarà esposta al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fino al 19 luglio. “L’insieme dei dipinti del passato recuperati e le opere di Risarcimento esposti sono uno specchio in cui riflettere l’Italia così come era e come adesso ha l’obbligo di proseguire ad essere, migliore, libera, coraggiosa dove i giovani e le scuole siano la prima linea di un progetto democratico senza ricatti mafiosi e terrore economico esercitato dai clan”: queste le parole di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, Vincenzo Di Fresco, presidente del Museo del presente, e Alessandro de Lisi, curatore e direttore del Museo.

Il programma del 22 e 23 maggio: dalla conferenza all’Albero Falcone

Il 22 maggio alle 17, nella biblioteca blu di Palazzo Jung, si terrà una conferenza pubblica per la presentazione del progetto e della mostra. Parteciperà il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo e i vertici dell’Agenzia italiana della gioventù, con la presidente Federica Celestini Campanari.

Il 23 maggio alle 10, in diretta Rai a cura del TG1, verrà inaugurata la mostra al Museo del presente. Parteciperanno il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la presidente Colosimo. Alle 12.15 è prevista la visita inaugurale del museo.

Nel pomeriggio la Fondazione Falcone invita i cittadini a recarsi autonomamente sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, dove alle 17.58 –ora esatta della strage di Capaci– giovani provenienti da diverse parti d’Italia leggeranno i nomi dei caduti.