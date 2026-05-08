Cultura

“A tutto volume” torna a Ragusa: programma e ospiti

di Federico Conti - 08 Mag 2026





Dall’11 al 14 giugno Marina di Ragusa ospita la diciassettesima edizione di “A tutto volume – Libri in festa a Ragusa”, festival letterario ideato da Alessandro di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri. La kermesse richiama ogni anno oltre 25mila partecipanti da tutta Italia e trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dedicato a libri, musica e attualità.

Pacifico apre con un omaggio a Ornella Vanoni

Ad aprire il festival sarà il cantautore Pacifico con “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica”, un omaggio narrativo e musicale costruito negli anni attraverso il rapporto diretto con l’artista.

Tra gli altri ospiti, Olivier Norek presenterà in prima italiana “I guerrieri d’inverno”, il suo primo romanzo storico, ambientato durante l’invasione sovietica della Finlandia nel 1939.

La serata conclusiva: Dandini, Colombo e gli 80 anni della Repubblica

Piazza Duomo sarà il palcoscenico della serata conclusiva, con Serena Dandini e Gherardo Colombo protagonisti di un dialogo dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Dandini, “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, dedicato alle Madri costituenti e alle donne che hanno contribuito a costruire il Paese. I disegni dal vivo di Angelo Ruta, illustratore e autore del fumetto contemporaneo italiano, accompagneranno la serata.