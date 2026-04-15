Cultura

“100 a Tavola”: l’evento che trasforma il Ragusano in un ristorante a cielo aperto

di Andrea Scarso - 15 Apr 2026





Il fascino del Barocco siciliano incontra l’alta cucina: torna 100 a Tavola nel Ragusano, l’iniziativa itinerante che quest’anno triplica i suoi appuntamenti toccando Modica, Ragusa e Comiso. Sotto il payoff “Cucina è Cultura”, l’evento punta a celebrare l’identità del territorio attraverso un’esperienza sensoriale unica, dove il patrimonio monumentale fa da cornice a un unico, lunghissimo tavolo per cento commensali.

Un viaggio tra sapori e monumenti

L’idea alla base di 100 a Tavola nel Ragusano è semplice quanto ambiziosa: trasformare i luoghi più iconici del Sud-Est siciliano in scenografie conviviali. Dopo il successo dell’edizione d’esordio a Modica, il format si espande per consolidare il legame tra le eccellenze gastronomiche e le bellezze artistiche e paesaggistiche della provincia di Ragusa.

L’organizzazione, curata da Sun Hub, mira a creare una vera e propria coreografia urbana dove gli ospiti non sono semplici clienti, ma parte integrante di un’installazione culturale.

Il calendario degli appuntamenti

Il tour del gusto si articolerà in tre tappe fondamentali, ognuna caratterizzata da un’atmosfera irripetibile:

Modica (24 aprile): Il debutto avverrà alle ore 21:00 ai piedi del maestoso Duomo di San Giorgio . La data non è casuale: coincide infatti con i festeggiamenti del Santo Patrono, unendo la sacralità della festa popolare all’eleganza della cena d’autore.

Il debutto avverrà alle ore 21:00 ai piedi del maestoso . La data non è casuale: coincide infatti con i festeggiamenti del Santo Patrono, unendo la sacralità della festa popolare all’eleganza della cena d’autore. Ragusa (27 giugno): La seconda tappa si sposterà nelle suggestive Latomie di Cava Gonfalone . Un luogo di archeologia industriale e naturale dal forte impatto visivo, capace di regalare un’acustica e un’estetica fuori dal comune.

La seconda tappa si sposterà nelle suggestive . Un luogo di archeologia industriale e naturale dal forte impatto visivo, capace di regalare un’acustica e un’estetica fuori dal comune. Comiso (Autunno): Il gran finale si terrà all’inizio della stagione autunnale. La location esatta è ancora in fase di definizione, ma le aspettative sono alte per chiudere in bellezza questo percorso territoriale.

Chef Lorenzo Ruta: la firma nel piatto

A guidare il percorso gastronomico sarà lo chef Lorenzo Ruta, dell’omonimo ristorante modicano. Per l’occasione, Ruta ha ideato piatti inediti, studiati appositamente per dialogare con la storia dei luoghi ospitanti.

Ad accompagnare le creazioni dello chef ci saranno le selezioni beverage curate da Progetto Duca di Salvatore Susino. L’iniziativa gode del supporto istituzionale dei comuni coinvolti e del Libero Consorzio, a conferma del valore turistico e promozionale dell’evento per l’intera provincia.

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