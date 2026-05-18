Infrastrutture

Un’impresa internazionale punta sui data center in Sicilia

di Redazione - 18 Mag 2026





Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha anticipato l’arrivo di un significativo investimento internazionale in Sicilia nel settore dei data center. La notizia è emersa durante una visita al Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese, dove il ministro ha incontrato il mondo produttivo del territorio.

“Ho contezza dal ministero che una impresa internazionale intende realizzare importanti investimenti in Sicilia sui data center, che sono le miniere dove conservare dati e informazioni”, ha dichiarato Urso.

L’annuncio ufficiale atteso nelle prossime settimane

Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli sull’identità dell’impresa né sull’entità dell’operazione. “L’annuncio lo daremo tra poche settimane”, ha aggiunto.