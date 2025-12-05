Italo-Belga “Abbiamo ricevuto la misura della prevenzione collaborativa, nessuna interdittiva”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 05 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – “Nessuna interdittiva nei confronti della Mondello Immobiliare Italo Belga, che ha ricevuto oggi la misura temporanea della prevenzione collaborativa prevista dal Codice. La Società proseguirà la propria attività; il provvedimento prefettizio dà atto dell’occasionalità del pericolo e rileva l’assenza di elementi diretti di controindicazione a carico degli organi di vertice e di gestione aziendale. Già nei mesi scorsi la Società ha avviato una revisione interna dei processi di controllo e di gestione dei rapporti con terzi. Il quadro tracciato oggi dalla Prefettura diverrà il riferimento per completare e rafforzare queste misure, nel pieno rispetto delle indicazioni che saranno fornite”. Lo scrive in una nota la Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. “Al contempo si ritiene che la nostra Società possa essere oggetto di un ulteriore percorso di riallineamento ai migliori standard di legalità. Prendiamo atto con rispetto di questa valutazione e ci impegniamo a collaborare in modo pieno e trasparente in ogni fase del percorso, ritenendolo una preziosa occasione per riaffermare la correttezza della nostra gestione e la solidità dei nostri principi”.

“Rimane ferma la volontà di tutelare fino in fondo la continuità aziendale, i lavoratori e l’indotto economico e turistico legato alle attività svolte a Mondello; la misura adottata consente la piena garanzia nella prosecuzione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione” conclude la nota.

