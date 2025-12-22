Il Palermo Fc in visita al carcere Ucciardone / Foto

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 22 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo in visita oggi, con giocatori e dirigenti, tra le mura del carcere Ucciardone. “Un gesto simbolico, sotto le feste – si legge nella nota – per ricordare che chi sbaglia ha il diritto e il dovere di sognare una vita migliore. Che sotto una tuta da calcio, dentro una divisa, o dietro una porta sbarrata, ci sono sempre semplicemente persone. E quando perdi la fiducia nell’umanità, è un attimo che perdi la tua umanità stessa”. Giocatori e dirigenti si sono intrattenuti con i detenuti e il personale del carcere tra palleggi e autografi.

– Foto: ufficio stampa Palermo Fc –

