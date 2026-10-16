Infrastrutture

Guasto alla rete ENAV: disagi e voli cancellati negli aeroporti di Palermo e Catania

di Edoardo Gentile - 16 Ott 2026





Un grave problema tecnico a livello nazionale ha provocato forti rallentamenti e disagi nel settore del trasporto aereo italiano. Un’anomalia rilevata sulla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo gestiti da ENAV ha impattato pesantemente sulle operazioni degli scali dell’isola, provocando la cancellazione di diversi collegamenti e numerosi ritardi.

I disagi si sono concentrati principalmente presso l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, ma ripercussioni significative si sono verificate anche negli scali di Catania Fontanarossa e Comiso.

Impatto sullo scalo di Palermo e la risposta della società di gestione

Nel capoluogo siciliano la situazione ha richiesto un costante monitoraggio da parte di Gesap, l’ente di gestione dello scalo. Per garantire la massima trasparenza e informare tempestivamente i passeggeri coinvolti, la società ha pubblicato l’elenco aggiornato delle corse annullate sui propri canali social.

Oltre ai tagli diretti alle rotte programmate, la tabella degli orari ha registrato variazioni importanti sui tempi di partenza e arrivo per tutta la prima parte della giornata. Verso la conclusione della mattinata, la stessa Gesap ha confermato che la stabilità dei collegamenti sul fronte delle partenze sta progressivamente tornando ai parametri ordinari.

Situazione negli aeroporti di Catania e Comiso

Il malfunzionamento della rete dati geografica nazionale si è ripercosso inevitabilmente anche nella zona orientale della regione. Presso l’aeroporto di Catania e lo scalo di Comiso sono state riscontrate problematiche analoghe, caratterizzate da ritardi e cancellazioni di svariate tratte operative.

I tecnici ENAV sono intervenuti per isolare il problema di trasmissione e consentire il progressivo ripristino dei normali flussi di traffico nei cieli italiani. Resta fondamentale l’invito rivolto ai viaggiatori a controllare lo stato effettivo della propria prenotazione tramite le compagnie aeree prima di recarsi in aerostazione.