Cronaca

Tragico epilogo per il tornado a Marsala: morto il settantenne ferito sulla Statale

di Federico Conti - 16 Ott 2026





Non ce l’ha fatta Antonino Fortunato, il settantenne rimasto gravemente ferito durante l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Trapani. L’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale di Palermo, dove era stato ricoverato d’urgenza subito dopo il violento tornado a Marsala.

La tragedia si era consumata una settimana fa lungo l’arteria statale che collega Mazara del Vallo alla città lilybetana. L’anziano viaggiava a bordo della propria vettura insieme alla moglie quando una repentina e devastante tromba d’aria ha travolto in pieno il veicolo.

La dinamica dell’incidente causato dalla tromba d’aria QdS

La violenza delle raffiche di vento ha sollevato la macchina da terra, catapultandola al di fuori della carreggiata principale. La vettura ha compiuto un impressionante volo di quattro metri prima di schiantarsi sulla sede stradale sottostante.

Mentre la donna è riuscita a uscire miracolosamente illesa dall’abitacolo, le condizioni del marito sono apparse subito gravissime ai soccorritori giunti sul posto. Il quadro clinico del settantenne si è poi aggravato durante il ricovero nella struttura sanitaria palermitana, fino al triste epilogo di questa mattina.

Il cordoglio delle istituzioni locali e della comunità

La notizia della scomparsa di Antonino Fortunato ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio trapanese. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, unitamente ai rappresentanti provinciali di Fratelli d’Italia, ha voluto esprimere pubblica vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari della vittima.

L’intero comprensorio si stringe attorno al dolore dei parenti per questa drammatica perdita riconducibile al violento fenomeno meteorologico.