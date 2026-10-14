Mosaico

Caso Lombardo, le intercettazioni e il nodo dell’emendamento: l’accusa non è una prova

di Federico Conti - 14 Ott 2026





È ancora un caso ampiamente in discussione quello che riguarda Giuseppe Lombardo, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana finito al centro di un’inchiesta della Procura di Palermo. Una vicenda giudiziaria e politica in cui si intrecciano intercettazioni, accuse respinte e un intervento normativo destinato all’intero settore delle cure palliative.

Al centro delle contestazioni figura la presunta richiesta di assunzione di Domenica Spartà presso la Samo, società attiva nell’assistenza domiciliare guidata da Luigi Zancla. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari, durato tre ore, il parlamentare regionale ha respinto con fermezza ogni addebito.

Un nodo centrale dell’intera vicenda riguarda la natura del provvedimento legislativo tirato in ballo dalle ricostruzioni accusatorie. La difesa sottolinea come Lombardo non abbia mai presentato alcun emendamento ad hoc per avvantaggiare una specifica azienda. L’atto in questione è stato infatti elaborato direttamente dalla commissione Sanità con l’obiettivo di introdurre interventi di carattere generale per tutte le imprese del comparto. Inoltre, la documentazione prodotta dai legali attesta l’assenza del deputato dalla seduta commissionale in cui è stata discussa la misura, elemento che escluderebbe un suo ruolo attivo nella promozione dell’atto.

La distinzione tra una norma di portata generale e un intervento su misura rappresenta il confine cruciale tra la legittima attività legislativa e il presunto favoritismo. Un provvedimento che introduce benefici per un intero settore produce inevitabilmente riflessi positivi per le aziende che vi operano, ma questo non dimostra un disegno illecito né un collegamento diretto con chi non risulta neppure tra i firmatari dell’emendamento.

Il caso Spartà e la presunzione di innocenza

Sul fronte dell’assunzione di Domenica Spartà, la versione difensiva chiarisce che il deputato fu informato soltanto delle generiche esigenze di personale sanitario nel territorio catanese, delegando la gestione delle informazioni allo staff e rimanendo estraneo alla scelta del nominativo, alla stipula del contratto e al successivo rinnovo. Essere a conoscenza delle necessità di un territorio rientra nella normale attività conoscitiva della politica e non equivale a impartire un ordine di ingaggio. Inoltre, il fatto che Lombardo sia stato citato nelle conversazioni non dimostra il suo coinvolgimento nella vicenda.

I richiami giornalistici ai legami di parentela dell’assunta con esponenti della criminalità organizzata non possono trasformarsi in un’accusa automatica. La responsabilità penale è strettamente personale e richiede riscontri oggettivi e condotte individuali accertate. In uno Stato di diritto, la presunzione di innocenza resta la garanzia fondamentale a tutela di ogni cittadino di fronte a giudizi e condanne preventive.